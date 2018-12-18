Алхас Исмайлов 01:54

Деятельность посреднических фирм, предлагающих быстро и без хлопот оформить шенгенские визы, в последнее время стала поистине бурной. И число таких «посредников», судя по количеству объявлений в интернете, все увеличивается. Деньги за свои услуги мастера виз требуют немалые, но вот окажутся ли поддавшиеся на их заманчивые посулы в Европе, большой вопрос. Не одному, не двум и даже далеко не десятку азербайджанских граждан уже пришлось несолоно хлебавши, а точнее, даже не вдохнув воздуха Запада, вернуться от европейских границ домой. Таможенники признали их визы фальшивыми и, согласно законам ЕС, запретили на срок от 5 до 10 лет въезд в Старый Свет.

Можно, конечно, пойти легальным путем: направить свою анкету-заявку в посольство на интернет-сайт той или иной страны и ждать, пока консульский отдел даст ответ. Но и здесь орудуют вездесущие «посредники». Как рассказали haqqin.az обратившиеся в редакцию граждане, которым никак не удается получить визу, мошенники, они же «посредники», пачками бронируют очередь на шенген на подставных лиц, а потом перепродают ближайшие или удобные сроки поездки. Поскольку зарегистрироваться на посольском сайте можно только раз в месяц, пробить стену из поднаторевших на этом деле «посредников» удается лишь единицам. В первый же день месяца махинаторы предпринимают такую массированную атаку на сайт, что он начинает зависать, и индивидуальным просителям забросить свой сайт практически невозможно. Некоторые полгода пытаются самостоятельно попасть в очередь, но безуспешно. То есть из-за действий мошенников страдают бизнесмены, туристы, студенты, которым нужно с той или иной целью отправиться в Европу. Вот и приходится обращаться к аферистам. Ну а чем может кончиться дело с ними – в первых абзацах нашей публикации. То есть гарантий того, что обретете вожделенную визу или она окажется фальшивой - никаких.

Между тем, бизнес на посредничестве довольно выгоден. Если цена визы в посольстве 35 евро, то посредники просят за свои услуги от 100 до 500 евро — в зависимости от сложности случая и длительности визы. А за 200 евро обещают помочь с интернет-регистрацией в очереди в посольство и сократить срок ожидания до недели. Еще дороже стоит оформление липового приглашения, которое является, по сути, главным документом при подаче заявления. Особенно часто с этим в последние годы сталкиваются граждане, собравшиеся отправиться в Польшу. В польском консульстве тем временем категорически заявляют, что их вины в создавшейся ситуации нет и с проблемами махинаций с визами, создаваемыми исключительно гражданами Азербайджана, следует обращаться в полицию. Как сообщил haqqin.az консул посольства Польши в Азербайджане Сильвестер Руди, к ним действительно обращаются с подобными жалобами, но разбираться с ними отнюдь не в компетенции дипломатов.