Сенаторы против вывода американских войск из Сирии

Подобный шаг в настоящий момент "преждевременен" и является "дорогостоящей ошибкой", которая не только "угрожает безопасности США", но также "придает смелости" группировке "Исламское государство" (ИГ), президенту Сирии Башару Асаду, Ирану и России, говорится в письме, направленном в администрацию президента США Дональда Трампа.

Решение Белого дома о начале вывода американских военнослужащих из Сирии вызвало критику со стороны членов Сената США, пишет Дойче велле.

Авторами документа выступают сенаторы-республиканцы Линдси Грэм, Том Коттон, Марко Рубио, Джони Эрнст, а также представитель Демпартии Джинн Шейхин и беспартийный сенатор Ангус Кинг.

Присутствие в Сирии около двух тысяч американских солдат выступает в качестве "жизненно необходимого щита" против ячеек ИГ, отмечают члены Сената.

Тегеран и Москва используют конфликт в Сирии "в качестве сцены для усиления своего влияния в регионе", подчеркивают сенаторы. По их словам, "любой признак слабости, замеченный Ираном или Россией, приведет лишь к увеличению их присутствия в регионе и снижению доверия со стороны наших партнеров и союзников".

Члены Сената призвали главу американского государства пересмотреть решение о выводе войск, чтобы обеспечить сохранность стратегических интересов нации.