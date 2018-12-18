Заседание ФРС привело к резкому снижению цен на нефть

Нефтяной рынок резко снижается. Сигналы Федеральной резервной системы о замедлении ужесточения денежно-кредитной политики заставили участников рынка усомниться в перспективах роста мировой экономики и спроса на нефть, передает Интерфакс.

Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures сегодня утром уменьшилась на $0,98 (1,71%) - до $56,26 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на $1,05 (2,18%) - до $47,12 за баррель.

ФРС по итогам декабрьского заседания подняла базовую процентную ставку в четвертый раз в этом году, как и ожидалось. Однако прогнозы на 2019 год пересмотрены в сторону ухудшения: оценки роста ВВП и потребительских цен снижены, и американский ЦБ теперь ожидает два повышения ставки вместо трех.