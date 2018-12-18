Турция сменила посла в России

Турция сменила послов в 25 странах, в том числе в России. Об этом говорится в президентском указе, опубликованном в четверг в правительственном вестнике Resmi Gazete.

Новым послом в Российской Федерации назначен руководитель департамента МИД по консульским вопросам Мехмет Самсар. На этом посту он сменит Хюсейина Дириоза.

Дипмиссию Турции в Украине возглавит заместитель главы департамента МИД по Восточной Европе Ахмет Гюльдере. Послом в Узбекистане станет заместитель директора Агентства по сотрудничеству и координации при правительстве Турции Мехмет Сурэй Эр.

Турция в том числе сменила послов в Австралии, Австрии, Бразилии, Испании, Португалии и Румынии.