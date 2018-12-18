Мария Захарова о креативных идеях по урегулированию карабахского конфликта

Дальнейшее урегулирование нагорно- карабах ского конфликта будет строиться на креативных идеях, заявила на еженедельном брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о поиске идей для новой основы переговоров Баку и Еревана, озвученном неделю назад министром Сергеем Лавровым после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает «Вестник Кавказа».

Мария Захарова пояснила, что в ходе той встречи Лаврова с Алиевым говорилось о будущем нагорно-карабахского урегулирования после того, как в Армении окончательно сменится и утвердится легитимная власть.

«Там говорилось о будущем, что такие идеи должны быть выработаны, и они должны быть креативными», - обратила она внимание.

По словам официального представителя МИД РФ, сейчас ведется активная работа по формированию подобных идей.

«Именно такие выработанные, креативные идеи будут поддерживаться. Сейчас эксперты этим и занимаются», - сказала Мария Захарова.