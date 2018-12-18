Чавушоглу обсудил с Помпео вывод войск США из Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел в четверг телефонные переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, в ходе которых обсуждалось решение Вашингтона вывести войска из Сирии. Об этом сообщил журналистам источник во внешнеполитическом ведомстве республики, передает ТАСС.

"Наш министр провел переговоры с госсекретарем США Помпео, они обсуждали решение США вывести войска из Сирии", - сказал источник.

Другие детали их переговоров, а также реакция Анкары на это решение не приводятся.

Накануне президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о полном выводе войск из Сирии, где находятся 2 тыс. американских военных. Он написал в Twitter, что США добились победы над террористической группировкой "Исламское государство", что было единственной целью пребывания в стране американского воинского контингента.