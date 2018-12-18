Иранского посла выслали из Албании за подготовку теракта

Албанские власти объявили о высылке из страны посла Ирана и еще одного из дипломатов, обвинив их в участии в подготовке теракта против сборной Израиля по футболу, сообщает частный албанский телеканал Top Channelсо ссылкой на свои источники.

Согласно официальному заявлению, которое распространил МИД страны, дипломаты подозреваются в действиях, угрожающих безопасности Албании, а решение принято "в консультациях с союзными странами".

По данным телеканала, речь идет об иранцах, причастных к подготовке теракта против израильтян в ноябре 2016 года в албанском Шкодере, где должен был пройти матч отбора к чемпионату мира по футболу 2018 года между сборными Албании и Израиля. В последующие дни по подозрению в попытке совершения преступления в Албании и самопровозглашенном Косово были задержаны около 20 человек.

Это решение приветствовал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Премьер-министр Албании Эди Рама только что выслал иранского посла, что является сигналом для лидеров Ирана о том, что осуществляемая ими поддержка терроризма нетерпима", - написал он в Твиттер.