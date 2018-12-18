В Анкаре завершило свою работу 11-е заседание Азербайджано-турецкого военного диалога на высшем уровне, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.

В ходе заседания были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной и других сферах, в том числе вопросы укрепления дружественных отношений между армиями двух стран, а также определены основные направления деятельности для решения предстоящих задач и согласован план действий на 2019 год.

В завершение встречи были подписаны протоколы по итогам 11-го заседания Азербайджано-турецкого военного диалога на высшем уровне, а также «Об образовании и сотрудничестве в области военной медицины между правительством Азербайджана и правительством Турции».

Отметим, что сопредседателем заседания с азербайджанской стороны является заместитель министра обороны по личному составу, начальник Главного управления по личному составу генерал-лейтенант Керим Велиев, с турецкой – второй начальник Генерального штаба, корпусный генерал Метин Гюрак.

12-е заседание Азербайджано-турецкого военного диалога на высшем уровне в этом формате планируется провести в Баку в конце 2019 года.