В России азербайджанца приговорили к 18 годам

Хабаровский краевой суд вынес приговор по делу об убийстве российского пауэрлифтера Андрея Драчева, которое произошло в августе 2017 года, сообщает ТАСС.

"Суд приговорил Аллахверанова к 18 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года", - сказала судья Светлана Назарова. Его признали виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Андрей Драчев погиб 20 августа 2017 года в драке с Аллахверановым у кафе в центре Хабаровска.

Подозреваемый в убийстве - хабаровчанин Анар Аллахверанов - скрылся, но позднее сдался полиции.