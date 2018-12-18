Лондонский аэропорт атаковали беспилотники

Накануне вечером все вылеты и посадки в лондонском аэропорту Gatwick были приостановлены в связи с обнаружением в небе над аэропортом двух беспилотных летательных аппаратов неизвестного происхождения, сообщает BBC.

Самолеты, которые должны были приземлиться в Gatwick, были вынуждены совершить посадку в других аэропортах, в том числе в Париже и Амстердаме. Вылеты из аэропорта были отложены.

Около трех часов ночи взлетно-посадочные полосы открыли, однако через 45 минут работа аэропорта вновь была прекращена в связи с обнаружением новых неопознанных БПЛА.

На утро четверга работа аэропорта все еще не была возобновлена.