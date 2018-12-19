Бывший президент США Барак Обама в среду, 19 декабря, надел костюм Санта Клауса, чтобы порадовать больных детей в одной из больниц Вашингтона. Политик пришел в лечебное учреждение неожиданно, без предупреждения, вызвав в клинике небывалый ажиотаж, пишет The Washington Post.

В шапке Санта Клауса и с мешком подарков Барак доставил огромную радость и невероятные эмоции маленьким пациентам больницы и медперсоналу. Как встречали экс-президента США, отлично видно на видео, опубликованном в Твиттер.

«Я просто хотел поблагодарить всех, у меня была возможность поговорить с замечательными детьми и их семьями», - рассказал после встречи Барак Обама.

Он также добавил, что, являясь отцом двоих детей, он понимает, как важно для всех детишек внимание, а особенно для тех, кто вынужден отмечать праздники среди больничного оборудования.