Купи пакет Nar MiFi и получи бесплатный интернет на полгода

Комплект Nar MiFi включает в себя 30 ГБ высокоскоростного интернета на срок до шести месяцев и портативное устройство MiFi. Начальная цена пакета Nar MiFi - 120 AZN.

После того, как бесплатный интернет пакета будет использован, абоненты смогут приобрести 30 ГБ Интернета за 20 AZN.

Nar MiFi позволит абоненту быть всегда онлайн и получать доступ к высокоскоростному интернету по выгодной цене вне зависимости от местоположения. В то же время пользователь сможет легко делиться интернетом с друзьями и близкими. Абонент может сам установить портативное устройство, и интернет будет активирован после того, как SIM-карта и батарея будут вставлены.

Отметим, что небольшие размеры и легкий вес устройства Nar MiFi позволяют брать его с собой куда угодно.

Продолжая расширять сеть 3G и 4G по всей территории страны, Nar в настоящее время обладает одной из крупнейших сетей в стране. Таким образом, с Nar WiFi можно будет подключиться к интернету в любом месте Азербайджана, где доступна сеть Nar. Устройство Nar MiFi можно приобрести в любом торгово-сервисном центре или дилерском магазине Nar.

Более подробную информацию о Nar MiFi можно найти на сайте nar.az.