Межбанк рассказал о своих наградах за 2018 год

Международный банк Азербайджана получил награды в ряде номинаций. Банк награжден в номинации «Корпоративная социальная ответственность и поддержание финансовой грамотности». МБА отмечен в этой номинации благодаря реализации таких проектов, как «100-летняя история» (100 illik tarix) и «Банковское время» (Bank saatı), проводимых совместно с ASAN Radio.

Ассоциация банков Азербайджана определила победителей в ряде банковских номинаций по итогам 2018 года. Церемония награждения прошла накануне в отеле JW Marriott Absheron Baku при участии представителей финансово-банковских структур.

Отметим, что проект «100-летняя история», с интересом встреченный аудиторией, был приурочен к 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

Выходящая в эфире ASAN Radio передача «Банковское время» оказывает поддержку повышению финансовой грамотности общества и проводит просветительские работы в этом направлении.

Представивший ряд инновационных решений МБА также награжден в номинации «Член АБА, внедряющий инновационные платежные решения».

Помимо этого экспертная группа «Стратегии обучения и кадровые ресурсы», возглавляемая управляющим директором МБА Айнур Сулейманлы, получила награду в номинации «Самая активная экспертная группа».

Глава отдела при департаменте по финансовому менеджменту банка Али Дадашзаде награжден в номинации «Представитель банка, отличившийся в написании статей и проведении финансово-банковских исследований». Он получил эту награду за просветительские статьи на различную тематику в этой сфере.

В рамках церемонии награждения директор департамента маркетинга банка Нигяр Тагирова отметила, что «эти награды очень ценны для нас. Высокая оценка проведенной нами работы свидетельствует, что наши проекты достигли своей цели, а это в свою очередь воодушевляет нас на новые инициативы на благо народу».