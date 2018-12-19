Главу азербайджанской общины Карабаха отправили в отставку

Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха Байрам Сафаров отправлен в отставку, сообщает haqqin.az.

Согласно информации, в Баку прошел съезд азербайджанской общины Нагорного Карабаха, на котором был избран новый состав правления, состоящий из 23 человек.

В соответствии с решением съезда новым главой азербайджанской общины Нагорного Карабаха стал сотрудник МИД Азербайджана Турал Гянджалиев. Заместителем председателя общины избран Асиф Джахангиров, другим заместителем председателя общины - Эльчин Ахмедов.