МИД Армении о размещении в стране иностранных военных

Армения не ведет переговоров о размещении на территории страны военных из третьих стран, заявила сегодня журналистам пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.

17 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил, что Москва и Ереван завершают подготовку документа, гарантирующего отсутствие в Армении иностранных военных. В армянском МИД, в свою очередь, отметили, что речь идет об отсутствии иностранных военных в армянских биолабораториях.

"Лаборатории являются гражданскими, там работают армянские специалисты, и в случае с Арменией задачи военного присутствия нет. Одновременно должна сказать, что Армения не ведет переговоров о размещении на территории страны военных из третьих стран", - сказала Нагдалян.