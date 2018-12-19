В Уджаре задержали убийцу пропавшей женщины
В Уджаре в результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных районными правоохранительными органами, задержан мужчина, подозреваемый в совершении убийства жительницы района Гюльнар Гашимовой, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу МВД.
Согласно информации, 9 декабря в Уджарский районный отдел полиции поступила информация о том, что жительница села Гарадаглы Гюльнар Гашимова вышла из дома и не вернулась. На основе обращения сотрудниками полиции были проведены неотложные оперативно-розыскные мероприятия. 16 декабря тело женщины с ножевыми ранениями было обнаружено на территории села.
Вскоре был задержан подозреваемый в совершении убийства житель села Гарадаглы Илькин Чыггаров.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.