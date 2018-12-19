19 декабря 2018 года на мероприятии Bankçılıq Mükafatları-2018, организованном Ассоциацией банков Азербайджана (АБА), Kapital Bank победил в четырех номинациях и получил награды.

На мероприятии, проходящем под лозунгом Birlikdə yeni başlanğıclara («Вместе к новым начинаниям») Kapital Bank стал лучшим в четырех номинациях – «Корпоративная социальная ответственность», «Самый активный банк, поддерживающий образовательные проекты», «Самый активный банк, поддерживающий проекты финансовой грамотности» и «Банк, внедряющий инновационные платежные решения».

Следует отметить, что на мероприятии присутствовали представители коммерческих банков страны и международных финансовых институтов, руководители экспертных групп АБА, СМИ и другие гости.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 11 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.