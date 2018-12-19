Синоптики о погоде на завтра: Опять дожди

В Баку и на Апшеронском полуострове в пятницу временами ожидаются дожди, ночью местами сильные. Во второй половине дня дождь постепенно прекратится, прогнозируется умеренный северо-восточный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 4-6, днем 6-8 градусов тепла. Атмосферное давление выше нормы - 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 80-90%.

В районах Азербайджана завтра также временами дождливо, в горных и предгорных районах - снег, который ночью и утром может усилиться. Местами туман, ветер восточный.

Ночью температура воздуха составит 2-5, днем 6-9 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.