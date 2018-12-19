Официально: Гульнара Каримова отбывает срок на зоне

Старшая дочь ныне покойного первого президента Узбекистана в настоящее время отбывает наказание на территории республики. Как сообщает «Радио Свобода», об этом на заседании Международного пресс-клуба, прошедшего в среду в Ташкенте, сообщил заместитель генерального прокурора Узбекистана Эркин Юлдашев.

«Гульнара Каримова отбывает назначенное судом наказание на территории Узбекистана», – сказал Юлдашев.

Кроме того, на заседании МПК Эркин Юлдашев прокомментировал ход уголовных дел в отношении экс-генпрокурора Рашида Кадырова и бывшего первого заместителя председателя Государственного налогового комитета Абдусалома Юлдашева.

«Следствие по делу бывшего генерального прокурора Рашида Кадырова на стадии завершения. Итоги уголовного дела будут детально освещены населению, об этом руководитель страны говорил не раз. Мы сообщим о дате и месте суда», – сказал он.

Как сообщалось, в августе 2015 года Каримову приговорили в Узбекистане к пяти годам ограничения свободы за коррупцию. В 2017 году стала известна сумма ущерба, нанесенного Узбекистану, - около двух миллиардов долларов.