Путин о конфликте с Украиной и убийстве Хашкаджи

Президент России Владимир Путин в четверг, 20 декабря, проводит ежегодную "большую пресс-конференцию". В течение нескольких часов он будет отвечать на вопросы журналистов. На мероприятие аккредитованы 1702 работника СМИ. DW сообщает о главных темах выступления Путина.

Об экономике России

Отвечая журналисту, сославшемуся на мнение некоторых экспертов, включая Алексея Кудрина, что экономика в России растет на 1 процент в год, Путин заметил, что у российской экономики были разные этапы, и она в целом может иногда расти медленно. В то же время спад в росте экономики связан с мировыми кризисами 2014-2015 годов. Путин заявил, что росту экономики должно способствовать развитие нацпроектов, а также заметил, что "в целом" доволен правительством Дмитрия Медведева. В отношении нацпроектов Путин сказал, что стране "нужен прорыв", а также "нужно прыгнуть в новый технологический уклад"

Об отношениях с Украиной

В ответ на вопрос украинского журналиста, сколько денег тратит Россия на оккупированный Донбасс, Путин заявил, что РФ оказывает Донбассу гуманитарную помощь, чтобы украинские власти людей там "не раздавили, не съели и не порвали". По словам Путина, Украина остаётся одним из крупнейших торгово-экономических партнёров России, но пока у власти в Киеве находятся "русофобы, не понимающие, в чем интересы своего народа, ненормальная ситуация будет продолжаться, вне зависимости от того, кто сидит в Кремле".

О конфликте в Керченском проливе

Конфликт в Керченском проливе Владимир Путин назвал украинской "провокацией", направленной на поднятие рейтинга президента Петра Порошенко перед выборами. По мнению Путина, рейтинг Порошенко вырос, но это пошло во вред государству и "за счет интересов страны" (Украины). По версии президента России, украинские власти рассчитывали, что кто-то из моряков в Керченском проливе погибнет. Путин также заявил, что судьба украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, будет решаться после завершения уголовного следствия.

Об отравлении Скрипалей и убийстве Хашкаджи

Владимир Путин заметил, что в случае убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи - "полная тишина", а после дела отравления Скрипалей, которые живы, вводятся санкции. "Это русофобский подход", - утверждает глава Кремля.

"Это повод организовать очередную атаку на Россию. Не было бы Скрипалей, придумали бы что-то ещё. Цель одна - сдержать развитие России как возможного конкурента", - заявил президент России.

О мирном договоре с Японией

"Мы не понимаем уровень суверенитета Японии при принятии решений о размещении американских баз в Японии", - заявил Путин. По его словам, губернатор Окинавы против, но "ничего с этим сделать не может". Президент РФ сказал также, что планы размещения систем ПРО США, в том числе в Японии, беспокоят российское руководство. Россия при этом будет стремиться к заключению мирного договора с Японией. "Сегодняшнее состояние не является нормальным, и Япония, и Россия заинтересованы в урегулировании отношений", - полагает российский президент. Проблему Курильских островов Путин не затронул.