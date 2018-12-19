Согласно информации, в Главное управление поступило сообщение из одного действующего в стране банка о том, что некие Фархад и Асаф разменяли в банке 17 000 евро на 32 606 манатов.

Сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана проведена успешная операция по задержанию лиц, создающих угрозу экономической системе страны путем выпуска в оборот поддельной фальшивой валюты. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Впоследствии выяснилось, что все иностранные банкноты номиналом 500 евро фальшивые. В результате оперативно-розыскных действий удалось установить личности фальшивомонетчиков - ими оказались житель Баку Асаф Новрузов и житель Лянкярана Фархад Гасанзаде.

Во время осмотра их офиса в Баку было обнаружено еще 25 тысяч фальшивых евро и другие вещественные доказательства, которые были изъяты сотрудниками правоохранительных органов, говорится в сообщении МВД.

При допросе задержанные лица признались, что привезли поддельные деньги из Турции для обмена их в действующих в столице и районах республики обменных пунктах.

Проведенный анализ показал, что фальшивые евро имели определенный уровень защиты, в связи с чем их сложно было отличить от настоящих денег.

По факту в следственном отделе Главного управления МВД заведено уголовное дело по статье 204.2 (изготовление, приобретение или продажа фальшивых денег или ценных бумаг в особо крупных размерах) УК Азербайджана.

Решением суда Ф.Гасанзаде и А.Новрузов арестованы, следствие продолжается.