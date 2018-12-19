Президент РФ Владимир Путин проводит ежегодную "большую пресс-конференцию", в течение нескольких часов он ответит на многочисленные вопросы журналистов. На мероприятие аккредитованы 1702 работника СМИ.

Во время пресс-конференции корреспондент Life спросил у главы российского государства, когда (и на ком) он собирается жениться. В ответ Путин спросил у журналиста, женат ли он сам. Тот ответил утвердительно.

«Он женат и хочет, чтобы мне было так же, как ему. Будем считать, что я на второй вопрос ответил. Но, конечно, как порядочный человек я должен буду жениться», — заявил Путин.