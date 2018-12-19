В Женеве презентовали азербайджанские стартапы по инновациям и высоким технологиям

15:19

В Женеве (Швейцарская Конфедерация) при совместной организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики, Агентства интеллектуальной собственности, Всемирной организации интеллектуальной собственности и Международного союза электросвязи состоялась выставка-конференция на тему «Развитие интеллектуальной собственности в Азербайджане: презентация стартапов по инновациям и высоким технологиям»

Выставка-конференция, организованная в штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной собственности, была посвящена 100-летнему юбилею Азербайджанской Демократической Республики. В мероприятии приняли участие министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики Рамин Гулузаде, председатель Агентства интеллектуальной собственности Кямран Иманов, генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Френсис Гарри, генеральный секретарь Международного союза электросвязи Хоулинь Чжао, постоянный представитель Азербайджанской Республики при отделении ООН в Женеве и других международных организациях, чрезвычайный и полномочный посол Вагиф Садыгов, другие официальные лица, представители дипломатических представительств и стартаперы.

Выступивший на церемонии открытия Рамин Гулузаде рассказал об инновационном развитии нашей страны. Министр отметил, что инновационное развитие в Азербайджане является одним из приоритетов развития страны и поддерживается со стороны правительства. Он подчеркнул, что в рамках как институциональных, так и экономических реформ в стране предпринимаются серьезные шаги для построения инновационной экосистемы, развития стартапов. Р.Гулузаде также заявил, что и частный сектор, создавая различные инновационные центры, лаборатории, поддерживает государственные инициативы. Азербайджанские стартапы уже успешно выступают на международных конкурсах.

Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Френсис Гарри, говоря об успехах, достигнутых в области интеллектуальной собственности в Азербайджане, отметил, что развитие законодательной базы в этой сфере играет важную роль для социально-экономической жизни страны: «Это мероприятие посвящено защите интеллектуальной собственности и развитию инноваций. В этом году я находился с визитом в Азербайджане, там увидел инновационную среду и активность молодежи в инновационной сфере. Все это поддерживается руководством страны. Это мероприятие демонстрирует как работает инновационная среда». А генеральный секретарь Международного союза электросвязи Хоулинь Чжао отметил высокий уровень сотрудничества между представляемой им структурой и Азербайджаном, напомнил о недавнем избрании нашей страны в руководящие органы МСЭ. По его словам, Азербайджан, как страна, оказывающая особое внимание сфере современных технологий, превращается в инновационный узел для международных транспортных коридоров.

Председатель Агентства интеллектуальной собственности Кямран Иманов подчеркнул, что Азербайджан находится на пути инновационного развития, что находит свое отражение в международных отчетах: «В последнем отчете Doing Business Всемирного Банка Азербайджан занял 25-е место среди 190 стран. Азербайджан улучшил свои показатели в рейтинге по 8 из 10 индикаторам. Наша страна занимает основное место в мире по количеству реформ». Затем состоялось ознакомление с проектами, подготовленными азербайджанскими стартаперами. 16 самых передовых местных стартап-проектов были выбраны рабочей группой, созданной для данного мероприятия. Проекты охватывают сферы здравоохранения, туризма, сельского хозяйства, промышленности.