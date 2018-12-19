Путин анонсировал визит Пашиняна в Москву

С Арменией у России ровные отношения, это наш стратегический партнер. Об этом сказал президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, сообщает «Спутник Армения».

«Надо развивать то, что есть между нашими поколениями», - сказал В.Путин, отвечая на вопрос: как Россия будет восстанавливать отношения с Ереваном после выборов?

Путин не считает, что отношения надо восстанавливать, ничего не рухнуло.

«Армения – наш стратегический союзник, член ОДКБ, ЕАЭС. Что нам восстанавливать? Нам нужно развивать то, что уже создано прежними руководителями. Армения – ближайший наш союзник в Закавказье, так сложилось исторически», - сказал он.

Российский президент отметил, что надо развивать отношения, которые строили годами, исходя при этом из возможностей и потребностей.

«Мы это в ближайшее время обсудим с господином Пашиняном, который на следующей неделе должен приехать с визитом», - добавил Путин.