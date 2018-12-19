Президент РФ Владимир Путин следит за расследованием дела о гибели российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в Центрально-Африканской Республике. Об этом глава российского государства сказал на большой ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос от «Новой газеты», пишет РЕН ТВ.

«Это, безусловно, трагедия. Погибли люди. У них есть семьи, близкие... Ваши коллеги, насколько мне известно, приехали в Африку без всякого уведомления местных властей. Они приехали не как журналисты, а как туристы.

По имеющимся данным на сегодняшний день, покушение совершили какие-то местные группировки. Насколько я представляю, там идет расследование. Достоверных данных пока нет. По дипломатическим каналам мы держим ситуацию на контроле. Хочу принести соболезнования вам, членам редакции и близким», — сказал Путин.