Коллегия адвокатов Азербайджана, совместно с Германским обществом международного сотрудничества, при поддержке Министерства образования и Судебно-правового совета завершило проект «Право и я», который проводился в 10 средних школах страны.

Согласно информации, проект охватил школы, расположенные в Физулинском, Загатальском, Бейлаганском, Тертерском, Хызынском, Массалинском, Имишлинском, Евлахском и других районах.

Профессиональные адвокаты и юристы на протяжении пяти недель проводили учебно-практические тренинги для учеников 10-11 классов, ознакомили их с деятельностью судов и организовали экскурсии в здания судов, где они могли наблюдать за открытыми процессами.

Председатели судов лично приняли школьников, пожелали им успехов, а также наградили особо отличившихся школьников.

Тренинги в Агджабединском районе проводил адвокат Абульгасан Амиров, в Барде – Сеймур Зейналов, в Гахе –Таир Шамхалов, в Массалинском районе – Ниджат Исламов и др.