Трамп: Пусть борьбой с ИГ занимаются Россия, Иран и Сирия

С террористической группировкой "Исламское государство" должны в первую очередь вести борьбу Россия, Иран и Сирия, так как они являются ее врагами в силу своей географической близости к региону. Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter, комментируя свой приказ о выводе американских войск из Сирии, передает ТАСС.

"Уход из Сирии не был сюрпризом, - написал американский лидер. - Я вел кампанию в поддержку этого в течение нескольких лет, и шесть месяцев назад, когда я совершенно публично заявил о желании предпринять такой шаг, я согласился с тем, чтобы остаться дольше".

"Россия, Иран, Сирия и другие являются местными врагами ИГ, - добавил Трамп. - ...Пришло время вернуться домой и восстановиться. Сделаем Америку великой снова".