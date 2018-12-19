Трамп: Пусть борьбой с ИГ занимаются Россия, Иран и Сирия
С террористической группировкой "Исламское государство" должны в первую очередь вести борьбу Россия, Иран и Сирия, так как они являются ее врагами в силу своей географической близости к региону. Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter, комментируя свой приказ о выводе американских войск из Сирии, передает ТАСС.
Getting out of Syria was no surprise. I’ve been campaigning on it for years, and six months ago, when I very publicly wanted to do it, I agreed to stay longer. Russia, Iran, Syria & others are the local enemy of ISIS. We were doing there work. Time to come home & rebuild. #MAGA— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 Aralık 2018
"Уход из Сирии не был сюрпризом, - написал американский лидер. - Я вел кампанию в поддержку этого в течение нескольких лет, и шесть месяцев назад, когда я совершенно публично заявил о желании предпринять такой шаг, я согласился с тем, чтобы остаться дольше".
"Россия, Иран, Сирия и другие являются местными врагами ИГ, - добавил Трамп. - ...Пришло время вернуться домой и восстановиться. Сделаем Америку великой снова".