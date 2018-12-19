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19 декабря в рамках стартовавшего в Лондоне Международного олимпийского шоу конного спорта на территории королевского дворца Hampton Court состоялась церемония открытия отлитого в бронзе памятника карабахскому скакуну по кличке «Алхан», сообщили haqqin.az в Федерации конного спорта Азербайджана. Согласно информации, в церемонии приняли участие президент Федерации конного спорта Азербайджана, начальник Госпогранслужбы генерал-полковник Эльчин Гулиев, глава управления королевского дворца Лорд Вестей, глава Центра конного спорта королевы Тоби Броуни, директор Виндзорского шоу конного спорта Симон Брукс Вард, глава департамента шоу Сара Рутерфорд Джонс и другие официальные лица. Лорд Вестей выразил благодарность азербайджанскому правительству за поддержку в организации шоу в 2012, 2016 и 2018 годах и особо отметил, что королева Елизавета II, поблагодарив за подарок, лично выбрала место для установки памятника карабахскому скакуну.

Президент Федерации конного спорта Азербайджана Эльчин Гулиев в своем выступлении заявил, что благодаря вниманию и заботе президента Азербайджана Ильхама Алиева в мире растет авторитет и слава карабахских скакунов. Он также отметил, что сотрудничество Азербайджана и Британии вносит серьезный вклад в развитие мирового конного спорта, и выразил удовлетворение тем, что это сотрудничество расширяется из года в год. Напомним, 10-13 мая этого года группа всадников Государственной пограничной службы Азербайджана выступила на организованном накануне дня рождения королевы Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II Королевском Виндзорском конном шоу с грандиозной программой с участием знаменитых во всем мире карабахских скакунов. Представители Федерации конного спорта Азербайджана подарили королеве Елизавете II отлитую в бронзе статую карабахского скакуна по кличке «Алхан».

21 декабря представители Азербайджана примут участие в Международном олимпийском шоу конного спорта. Программа, подготовленная азербайджанской федерацией, называется «Страна огней Азербайджан и карабахские скакуны». Программа будет состоять из демонстрационных действий группы всадников Государственной пограничной службы и выступлений танцевального ансамбля. Дворцово-парковый ансамбль Хэмптон-Корт расположен на левом берегу реки Темзы, в районе Ричмонд-апон-Темс, в 19 км от центра Лондона. Он был построен около 1514 года для фаворита короля — кардинала Томаса Уолси, который в 1529 году передал дворец в дар Генриху VIII, и служил королевской резиденцией до 1760 года. Самый старинный центр конного спорта в Британии был основан в этом дворце в 1528 году и по сей день здесь содержат и тренируют королевских коней.