Путин рассказал об отношении к Ататюрку

Мустафа Кемаль Ататюрк был большим другом России, заложил основы сотрудничества между двумя странами, многое сделал для сохранения турецкой государственности. Об этом в ходе большой пресс-конференции по итогам года сказал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Фуада Сафарова о его отношении к основателю Турецкой Республики и нынешнем состоянии российско-турецких отношений, пишет интернет-издание «МК-Турция».

«Ататюрк – выдающийся деятель турецкой истории... Он был большим другом России, сотрудничал и работал с ней. Мы это ценим», – указал российский президент.

По поводу сегодняшних отношений с Турцией Путин ответил, что хоть интересы стран в чем-то не совпадают, они всегда находят компромиссные решения.

Он также отметил, что с уважением относится к турецкому народу. «Несмотря на то, что Турция член НАТО, она проводит независимую политику. В этом велика роль президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Это делает наши отношения прогнозируемыми», – сказал Путин.