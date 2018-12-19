Новый Стамбульский аэропорт затопило после проливных дождей Фото
В результате проливных дождей затоплена строительная площадка нового крупного аэропорта Стамбула, пишет интернет-издание «МК-Турция».
На фото с места строительства запечатлены автобусы, в результате наводнения почти полностью оказавшиеся под водой.
Консорциум, отвечающий за строительство нового аэропорта, сообщил, что подобная ситуация сложилась только на автостоянке.
Отметим, что накануне стало известно, что переезд из аэропорта Ататюрка в недавно построенный новый аэропорт Стамбула, первоначально запланированный на конец этого месяца, был отложен до марта 2019 года.