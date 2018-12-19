AccessBank удостоен наград в двух номинациях

Так, на мероприятии "Банковские награды - 2018", проведенном со стороны АБА, AccessBank награжден в номинациях "Корпоративная социальная ответственность" и "Самый активный банк в оказании поддержки образованию".

Награда была вручена директору департамента Корпоративного банкинга/Маркетинга Гюнай Джалиловой.

Напомнив, что политика корпоративной социальной ответственности AccessBank в этому году была сфокусирована на поддержке сферы образования, глава департамента отметила, что получение наград свидетельствуют об эффективности политики банка: "Реализованные нами проекты в рамках политики корпоративной социальной ответственности, а также оказание поддержки сфере образования очень положительно восприняты нашими клиентами, коллективом банка, а также общественностью. Нас очень радует, что Ассоциация Банков Азербайджана также оценила нашу деятельность".