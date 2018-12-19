Тегеран о высылке иранских дипломатов из Албании

МИД Исламской Республики Иран назвал высылку иранских дипломатов из Албании неприемлемой, сообщив, что за этим шагом стоят США и Израиль, пишет РИА Новости.

"Этот шаг и подобный сценарий были осуществлены под давлением правительства США и служб безопасности сионистского режима в сотрудничестве с некоторыми антииранскими террористическими группировками, что сопровождалось пустыми и ложными заявлениями и было направлено на подрыв отношений Ирана и Европы", - заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

Поведение албанских властей в этой связи внешнеполитическое ведомство ИРИ назвало иррациональным и основанным на ложной информации ряда спецслужб.

Согласно официальному заявлению, которое распространил МИД Албании, иранские дипломаты подозреваются в действиях, угрожающих безопасности Албании, а решение принято "в консультациях с союзными странами".

По данным телеканала Top Channel, речь идет об иранцах, причастных к подготовке теракта против израильтян в ноябре 2016 года в албанском Шкодере, где должен был пройти матч отбора к чемпионату мира по футболу 2018 года между сборными Албании и Израиля.