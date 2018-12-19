Алхас Исмайлов 17:44

Европейские туроператоры для привлечения клиентов из более для них предпочтительных стран изобрели абсолютный эксклюзив - «отдых без туристов из СНГ». Фишка оказалась столь беспроигрышной, что ее тут же взяли на вооружение и работники туристической сферы Турции. Оказывается, европейцам вовсе не по душе соседство на отдыхе туристов из бывшего Союза. Поскольку этика международных отношений не позволяет открыто декларировать такую дискриминацию, в проспектах турфирм стал использоваться эвфемизм - «только для европейцев», причем указанный «мелким шрифтом» в самом конце рекламных предложений. А чтобы окончательно отвадить граждан из Эсенговья от фешенебельных отелей и даже целых курортов, цены на путевки для них повысили вдвое.

В Баку уже есть конкретный пример таких «санкций»: руководитель юридической компании Legal Standart Ахмед Мустафазаде рассказал haqqin.az, как пытался через известные международные сайты бронирования зарезервировать на лето номер в гостиницах Rixos Premium Bodrum или Titanic. На условия фирмы, с которой он связался, Мустафазаде согласился, переслал деньги и даже получил ваучер. «Однако через несколько дней после официального оформления пришло письмо с британского сайта с сообщением, что ни один из отелей этих всемирно известных сетей не подтверждает бронирования, так как «ваша национальность является проблемой, и для вас они установили другую цену», - утверждает Мустафазаде. Эта «другая цена» оказалась просто грабительской, а главное, намного более высокой, чем для европейцев. Наш соотечественник никак не может взять в толк, чем же это гражданин Азербайджана хуже гражданина Германии и куда делись знаменитые «европейские ценности», утверждающие, в том числе, и равенство всех людей на земле? «Если уж такая демократия не распространяется на туризм, то почему бы не установить цены еще и по половому или расовому признаку? Речь ведь идет даже не о цвете волос, а конкретно о моем гражданстве! Насколько такие вещи законны и куда теперь обращаться с жалобой на подобную дискриминацию?", - удивляется А.Мустафазаде. Турецкие отельеры действительно уже некоторое время практикуют такие санкционные методы, используемые в угоду европейским туристам, одним из условий которых является проживание на курортах подальше от граждан СНГ.

Туристический рай Антальи и Бодрума оказался поделенным на две части. Пepвaя, где комфорт пониже, а цены повыше - иcключитeльнo для туpиcтов из России и других стран СНГ. Bтopaя - гocтeпpиимнaя, с условиями мирового уровня и пpи этoм нeдopoгaя - для нeмцев, гoллaндцев, cкaндинaвов и американцев. «Даже если учесть, что россияне, украинцы и др. порой на отдыхе злоупотребляют спиртным и затевают дебоши и других туристов стараются от этого оградить, то азербайджанцы вроде в подобных инцидентах не замечены? При чем здесь наши граждане, которых турки даже в официальных документах называют своими братьями? Не говоря уже о том, что мы – ближайшие соседи и туристический поток из нашей страны немалый? Как собираются владельцы турецких отелей сети Rixos восполнять свои доходы, если азербайджанские туристы перестанут приезжать?», - справедливо спрашивает наш соотечественник, летний отдых которого испорчен по вине турецких отельеров.