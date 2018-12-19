Депутаты Рады устроили массовую драку

На опубликованных телеканалом кадрах видно, как мужчины набрасываются друг на друга с кулаками. Инициаторами потасовки стали народные избранники Юрий Береза и Нестор Шуфрич.

Недовольство последнего вызвал висящий на трибуне плакат с критикой политика Виктора Медведчука.

Шуфрич сорвал постер, после чего на него напал коллега Береза. Далее столкновение двух депутатов переросло в массовую драку, в ходе которой больше всего пострадал нардеп Юрий Бойко.

Потасовка произошла после голосования за закон, которым каноническую Украинскую православную церковь могут лишить ее названия.

За законопроект о внесении изменений в закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях", которыми обязывают религиозные организации с руководящим центром управления в России указывать в названии свою принадлежность, проголосовали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.