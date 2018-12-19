Российский телеканал обвинили в нарушении правил вещания

Британский медиарегулятор Ofcom признал российский телеканал RT (бывший Russia Today) виновным в нарушении правил вещания. У канала могут отозвать лицензию на вещание в Великобритании, пишет Эхо Кавказа.

Отмечается, что Ofcom проверил десять программ RT, выходившие в эфир в марте-апреле 2018 года. Нарушения были найдены в семи из них. По мнению ведомства, журналисты не соблюдали беспристрастность при обсуждении тем отравления Сергея и Юлии Скрипаль, а также военного конфликта в Сирии.

Ofcom пока не назначил наказание для RT. Среди возможных мер регулятора - принуждение RT к поправкам эфира, штраф или отмена лицензии на вещание, что может вынудить канал прекратить эфир в Великобритании, пишет The Guardian.

Издание отмечает, что отзыв лицензии остается маловероятным наказанием из-за его несоразмерности проступку телеканала.

В свою очередь представители телеканала отметили, что «разочарованы» решением Ofcom.