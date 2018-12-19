Лавров: МГИМО откроет филиал в Баку

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД РФ ведет работу по открытию филиалов в Баку и Ташкенте, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместном заседании Наблюдательного и Попечительского совета МГИМО, сообщает ТАСС.

"МГИМО укрепляет свои позиции за рубежом, - отметил российский министр. - Совместно с Азербайджаном и Узбекистаном МГИМО ведет подготовительную работу по созданию своих филиалов".

По словам Лаврова, в настоящий момент в устав университета вносятся соответствующие изменения для открытия филиалов в Азербайджане и Узбекистане.

"Этот шаг будет способствовать расширению российского гуманитарного присутствия на пространстве СНГ", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.