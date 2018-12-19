США прекратят бомбить ИГИЛ

Приказ президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии также означает прекращение воздушной кампании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.

Как отмечается, будут остановлены и авиаудары по террористической группировке «Исламское государство».

Воздушная кампания США сыграла решающую роль в противодействии ИГ в Ираке и Сирии. По данным американских ВВС, за время ее проведения по целям в этих странах было сброшено и выпущено более 100 тысяч бомб и снарядов.