Цель конкурса «CanSat Азербайджан 2019» - повышение интереса студентов к космической промышленности, подготовка местных кадров путем формирования фундаментальных знаний и навыков в этой области.

В то же время национальный студенческий конкурс спутниковых моделей способствует развитию базовых знаний студентов в области радиотехники, механики и электроники, облегчает доступ к космической промышленности.

В конкурсе могут принять участие студенты, получающие степень бакалавра или магистра в области электроники, механики, программирования и коммуникации. Команды, зарегистрированные в соревновании, должны состоять минимум из трех, максимум из шести человек при условии, что один из участников будет избран капитаном команды. Члены команды должны получать образование в одном учебном заведении.