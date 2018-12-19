Совместный конкурс «Азеркосмос» и Минобразования Фото
Министерство образования Азербайджана совместно с ОАО «Азеркосмос» объявляет открытым национальный студенческий конкурс спутниковых моделей «CanSat Азербайджан 2019».
Цель конкурса «CanSat Азербайджан 2019» - повышение интереса студентов к космической промышленности, подготовка местных кадров путем формирования фундаментальных знаний и навыков в этой области.
В то же время национальный студенческий конкурс спутниковых моделей способствует развитию базовых знаний студентов в области радиотехники, механики и электроники, облегчает доступ к космической промышленности.
В конкурсе могут принять участие студенты, получающие степень бакалавра или магистра в области электроники, механики, программирования и коммуникации. Команды, зарегистрированные в соревновании, должны состоять минимум из трех, максимум из шести человек при условии, что один из участников будет избран капитаном команды. Члены команды должны получать образование в одном учебном заведении.
Студенты, желающие принять участие в конкурсе, могут зарегистрироваться по следующей ссылке: http://cansat.az/registration. Последний срок подачи заявок: 28 декабря 2018 года.
Студенты, которые примут участие в конкурсе, получат возможность приобрести уникальный опыт, а также ценные призы. Отличившиеся студенты получат возможность принять участие в программе стажировки ОАО «Азеркосмос». Победителям также будет оказана техническая помощь со стороны «Азеркосмос», если они примут участие в международном конкурсе CanSat в США.
Более подробную информацию о конкурсе можете получить на сайте http://cansat.az/