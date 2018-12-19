Ильхам Алиев выделил "Азерэнержи" 10 миллионов манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об осуществлении мер по реконструкции и улучшению высоковольтных линий электропередач, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, в целях строительства связующей линии электропередачи для подстанции "Гобу", обновления линии и проводов электропередач мощностью в 110 киловольт из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, для увеличения уставного капитала ОАО "Азерэнержи" первоначально будет выделено 10 миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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