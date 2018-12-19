Власти пошли на стройбаронов

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре и Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре продолжают совместные мероприятия по пресечению правонарушений в строительном секторе. Об этом говорится в совместном заявлении Госкомитета по градостроительству и архитектуре и Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, поступившем в редакцию haqqin.az.

Так, в ходе проведенного Госкомитетом по градостроительству и архитектуре расследования было установлено, что должностные лица ООО Pilot İnşaat-A нарушили требования согласованных с госкомитетом планировочных документов при строительстве трех из четырех многоэтажных зданий на территории Насиминского района. Собранные материалы были направлены в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

При изучении материалов, поступивших из госкомитета в Главное управление, было выявлено, что в первом, третьем и четвертом зданиях, возводимых ООО Pilot İnşaat-A, строится больше этажей, чем указано в проекте. Кроме того, в первом и четвертом зданиях незаконно построены дополнительные мансарды.

Из-за наличия в действиях должностных лиц ООО Pilot İnşaat-A обоснованных подозрений на злоупотребление служебными полномочиями и ведения незаконного строительства отношении них возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 и 221.1.1 УК Азербайджана.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по расследованию вышеуказанных незаконных действий, установлению и привлечению к ответственности всех виновных.

Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре и Госкомитет по градостроительству и архитектуре обращаются к застройщикам с призывом соблюдать все требования градостроительного законодательства.

«Начало строительных работ без соответствующего разрешения органа исполнительной власти является незаконным. В отношении нарушивших требования законодательства в данной сфере будут приняты серьезные меры», - отмечается в заявлении.