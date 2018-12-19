Президент России Владимир Путин заверил, что следит за своим здоровьем, напомнив старый анекдот про "не дождетесь".

Об этом он заявил во время ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос о своем состоянии здоровья.

"Не дождетесь. Что касается здоровья - оно такое же, как у всех. Я, слава богу, занимаюсь спортом, и все у меня в порядке, стараюсь следить за здоровьем. Но так же, как и у всех, в межсезонье могут быть какие-то гриппы и все с этим связанное. Сейчас все хорошо", - сказал Путин, поблагодарив за заботу.

Кроме того российский президент заверил, что слухи о проблемах со здоровьем выгодны его политическим оппонентам.