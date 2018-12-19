Эйнулла Фатуллаев 19:05

Накануне Центральная криминальная полиция и Генпрокуратура Эстонии выступили с важным заявлением об аресте десяти клиент-менеджеров полукриминального эстонского банка Danske bank. Почему же эта информация привлекла наше пристальное внимание? Во-первых, громкий политический и финансовый скандал, развернувшийся вокруг одного из банков, действующих на территории Европейского союза, – лучший ответ на все беспочвенные обвинения и инсинуации азербайджанской оппозиции, которая по сей день возлагает ответственность за политико-криминальную историю вокруг азербайджанского Межбанка на политическую власть. За долгие годы один из ведущих эстонских банков, как свидетельствует авторитетное Financial Times, отмыл около 30 миллиардов долларов из постсоветских стран. Но почему-то громкое расследование OCCRP – соросовского проекта по расследованию коррупции и оргпреступности в основном коснулось лишь одной страны – Азербайджана. Ажиотаж был поднят только вокруг одной составляющей целого евразийского теневого синдиката. Вот здесь мы подходим ко второму мотиву, побудившему остановить свое внимание на пресс-конференции глав правоохранительных органов Эстонии. Оппозиционеры и сетевые критики азербайджанского правительства не перестают будировать вопрос участия Danske bank в системе криминальных денежных переводов из Азербайджана.

Вчера глава Центральной криминальной полиции Эстонии открыто заявил, что посредством этого банка было отмыто около 300 миллионов долларов из Грузии и Азербайджана. Сразу же возникает естественный вопрос – почему журналисты-расследователи, раскапывая компании, участвовавшие в отмывании денег из Азербайджана, не заинтересовались деньгами грузинских олигархов и чиновников? Вопрос не праздный и даже не риторический, а откровенно политический. Неужели консорциуму поступил заказ лишь на денежные переводы из Азербайджана?

На прошлой неделе Агентство по борьбе с преступностью Великобритании наложило арест на банковские счета, куда поступали отмытые в эстонском банке денежные средства из Азербайджана. Сетевая оппозиция подняла праздничный визг, торжественно заявляя об источнике этой многомиллиардной финансовой лавины, указав на правительство Азербайджана. А теперь давайте повнимательнее внимательно присмотримся к схеме отмывания денег, подготовленной консорциумом и представленной "Радио Свобода". Откуда поступали деньги в Danske bank? Единственным источником подозрительных денежных переводов в эстонский банк указывается ООО Baktelekom (ООО “Бакинская телефонная связь”). “Бакинская телефонная связь” – фактически окологосударственная структура, которая предоставляет телекоммуникационные услуги на территории Баку. Она контролировалась бывшим главой аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналовым. 27 июля 2017 года В.Зейналов, обвиненный в коррупции и отмывании денег, был приговорен к 13 годам лишения свободы. Госчиновник, руководивший ООО Baktelekom, проходил по громкому делу олигархической группировки бывшего шефа МНБ Эльдара Махмудова.

Обратите внимание, деньги уходят из ООО Baktelekom в Межбанк, а оттуда поступают в Danske bank. Как видно, в преступной схеме задействован и глава Межбанка, сват Эльдара Махмудова – небезызвестный Джахангир Гаджиев, осужденный в Азербайджане на 18 лет лишения свободы. Недавно Великобританию потряс скандал с арестом супруги Дж.Гаджиева – Замиры Гаджиевой. Британские власти наложили арест на счета З.Гаджиевой, задержали ее, и в настоящее время она находится под домашним арестом в ожидании судебного процесса. Таким образом, все основные фигуранты так называемого «Азербайджанского ландромата» - схемы по отмыванию денег, которые оседали в течение двух лет на счетах подставных британских компаний, разоблачены в самом Азербайджане и наказаны в судебном порядке. В Баку, как и в Лондоне, хорошо известно, чьи деньги отмывались по вышеуказанной сложносочиненной криминальной схеме. Теперь вернемся к основному вопросу, заданному в начале публикации: почему соросовские расследователи-журналисты так и не провели тщательного исследования источников и финансовых схем ландромата, в которых были задействованы Латвия, Молдова, Грузия… Да, в Молдове разразился крупнейший политический скандал вокруг известного политика и бизнесмена Илана Шора. Его посадили. Но ведь как минимум трое участников азербайджанского ландромата – Видади Зейналов, Джахангир Гаджиев и Эльдар Махмудов привлечены к уголовной ответственности и лишены свободы. Почему до сих пор продолжаются спекуляции вокруг азербайджанской составляющей евразийского криминально-финансового синдиката?!

Разве в указанных странах, как и в самой Эстонии, власти понесли политическую ответственность? Власть могла бы понести ответственность в том случае, если бы закрыла глаза на преступную деятельность. Но синдикат раскрыт, 18 генералов, главный банкир страны и экс-министр за решеткой, и азербайджанское правительство ведет ежедневную борьбу, чтобы вернуть незаконные средства в госбюджет страны. А согласно заявлению министра финансов Азербайджана Самира Шарифова, посредством этой преступной схемы криминальному синдикату удалось вывести из страны в офшоры свыше 5 миллиардов долларов. Сетевые оппозиционеры говорят о 2,6 миллиарда. Но вывезенных из страны отмытых денег гораздо больше. О чем заявляет само правительство…