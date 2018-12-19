Китай приструнил США цитатой из «Человека-паука»

По информации издания, на закрытом заседании страны-члены ВТО обсуждали поведение США, вводящих новые тарифы против стран по всему миру и повышающих существующие. Представитель Индии сослался на непопулярность Вашингтона, а Японию призвал «никогда не опускать флаг свободы».

В свою очередь, Чжан Сянчэнь процитировал героя комикса «Человек-паук», который он назвал одним из своих любимых произведений. «С великой силой приходит великая ответственность», — сказал представитель Китая, добавив, что ему жаль наблюдать то, что он видит на протяжении последнего года.

В ответ представитель США Дэннис Ши отметил, что ответственность за поведение Вашингтона лежит на Пекине, поскольку китайское правительство и компании воруют технологии, вынуждая американские компании отказываться от них.

Перепалка произошла на фоне перемирия в торговой войне между США и Китаем. В начале декабря на саммите G20 в Буэнос-Айресе американский президент Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин договорились о заключении всеобъемлющего торгового соглашения в течение трех месяцев. До тех пор объявленные Вашингтоном повышенные пошлины на китайские товары не будут действовать.