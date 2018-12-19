Путин поставил новую задачу спецслужбам
В России необходимо усилить контроль над доступом к секретной информации из-за активных действий зарубежных спецслужб. Об этом в четверг, 20 декабря, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на торжественном вечере в честь Дня работника органов безопасности, передает Интерфакс.
По словам Путина, безопасность России проверяется на прочность практически во всех направлениях.
«Необходимо закрыть доступ к конфиденциальной секретной информации военно-политического, экономического, научного характера», - подчеркнул он.
Также глава государства отметил, что Россия по ряду позиций лидирует в области разработок оборонной продукции, в связи с чем особое внимание по вопросу безопасности необходимо уделить именно этому сектору.