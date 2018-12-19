Макрон примет делегацию сирийских курдов

Сообщается, что прием состоится в пятницу утром, однако не уточняется, кто примет участие во встрече.

Ранее постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр заявил, что Париж будет пытаться защитить сирийских курдов после предстоящего ухода сил США из страны.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил о победе над ИГИЛ в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране.