Макрон примет делегацию сирийских курдов
Делегацию сирийских курдов примут в резиденции французского президента Эммануэля Макрона - Елисейском дворце, сообщает телеканал BFMTV.
Сообщается, что прием состоится в пятницу утром, однако не уточняется, кто примет участие во встрече.
Ранее постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр заявил, что Париж будет пытаться защитить сирийских курдов после предстоящего ухода сил США из страны.
Президент США Дональд Трамп накануне заявил о победе над ИГИЛ в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране.