Израильские войска начали уничтожать туннели на границе с Ливаном

Израильские военные объявили о начале уничтожения диверсионных туннелей, которые они нашли под границей с Ливаном, сообщает РИА Новости.

За две недели операции "Северный щит" они обнаружили четыре подземных хода, проложенных движением "Хезболлах" для заброски диверсионных групп на территорию еврейского государства.

"Началась фаза нейтрализации трансграничных террористических туннелей, выявленных Армией обороны Израиля в ходе операции "Северный щит". На этой фазе будут задействованы различные способы и средства, которые выведут туннели из эксплуатации и не дадут террористической организации "Хезболлах" использовать их в своих планах", - сообщила армейская пресс-служба.

Операция, начатая 4 декабря, проходит в виде инженерных работ на израильской стороне границы, хотя армия привела в повышенную боеготовность части северного округа и стянула туда подкрепления.