Мощное землетрясение у берегов Камчатки
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у побережья Камчатки. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
По его данным, очаг землетрясения находился на глубине 85 км.
Ранее Геологическая служба США сообщала о подземных толчах магнитудой 7,3.
Центр по предупреждению цунами США информировал, что возможно возникновение цунами. "Возникновение опасных волн цунами после землетрясения возможно в радиусе 300 км от эпицентра, у побережья России ", - говорится в его сообщении.