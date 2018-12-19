Васиф Талыбов уволил министра
Распоряжением председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифа Талыбова министр труда и социальной защиты населения НАР Джавид Сафаров освобожден от занимаемой должности, сообщает агентство Nuhçıxan.
«В соответствии с пунктом 22 части 2 статьи 5 Конституции Нахчыванской Автономной Республики освободить от занимаемой должности министра труда и социальной защиты населения Джавида Фахраддин оглу Сафарова», - говорится в распоряжении председателя Верховного Меджлиса НАР.