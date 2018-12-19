Боевики ИГИЛ убили 700 человек

Боевики в настоящее время удерживают лишь небольшие территории на востоке Сирии. Как отмечается, именно из-за того, что отступать больше некуда, они и начали избавляться от тех, кого удерживают в своих тюрьмах.

В итоге, по данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), за последние два месяца были убиты по меньшей мере 700 человек. В организации отметили, что обычно ИГИЛ использовало казни для привлечения внимания, однако последние убийства совершались тайно и не снимались на видео, а тела были захоронены в братских могилах.

Всего террористы удерживают более 1,3 тысячи человек. При этом расправились они и с рядом своих бойцов, которые пытались сбежать.