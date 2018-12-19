Нетаньяху и Трамп обсудили борьбу с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил в четверг с президентом США Дональдом Трампом ситуацию в Сирии и продолжение сотрудничества в противодействии Ирану, сообщила канцелярия главы израильского правительства, передает РИА Новости.

Телефонный разговор двух лидеров состоялся на следующий день после того, как американская администрация объявила о решении вывести войска с сирийской территории.

"Премьер-министр Нетаньяху сегодня во второй половине дня говорил по телефону с президентом США Трампом по поводу Сирии. Оба лидера обсудили пути продолжения сотрудничества между Израилем и США в противодействии иранской агрессии", - говорится в пресс-релизе.

Ранее в четверг Нетаньяху заявил, что Израиль намерен активизировать свои действия в Сирии с тем, чтобы не допустить там враждебного военного присутствия Ирана. Накануне премьер-министр дал понять, что говорил с Трампом в понедельник, а во вторник - с госсекретарем США Майком Помпео, которые уведомили его о принятом решении.